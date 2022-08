- "Wish You Were Here" to hymn do najlepszych przyjaciół - mówi Lukas Graham. - Wszyscy znamy to uczucie, gdy stoimy na krawędzi lub szczycie świata i tęsknimy za kimś wyjątkowym. Zawsze podczas wielkich wydarzeń i specjalnych okazji, brakuje mi tych wyjątkowych ludzi. Ludzi, którzy sprawili, że stałem się tym, kim jestem dzisiaj.

Reklama

W 2022 roku mija siedem lat od czasu, gdy Lukas Graham oczarował publiczność swoimi przebojami.