Quo’ing In – The Best of The Noughties” ukaże się 16 września 2022 roku jako 2CD Jewelcase i limitowana edycja 3CD Deluxe Digipak. Wersja limitowana zawiera bonusową płytę z dziesięcioma wcześniej niepublikowanymi klasykami nagranymi na żywo i na nowo zmiksowanymi w 2022 roku.

Kompilacja zawiera też zupełnie nowe i nigdy wcześniej niedostępne wersje studyjne klasyków „Rockin” All Over The World, „Paper Plane” i „Caroline”.

Album rozpoczyna się utworami z płyty „Heavy Traffic” z 2002 roku, który był pierwszym „właściwym” albumem lat dziewięćdziesiątych, po wydawnictwie z coverami „Famous In The Last Century”. Album „Quo’ing In – The Best of The Noughties” czerpie również z „The Party Ain't Over Yet” (2005), „In Search Of The Fourth Chord” (2007), „Quid Pro Quo” (2011), „Bula Quo!” (2013), „Aquostic: Stripped Bare” (2014), „Acoustic II: That's A Fakt” (2016) i „Backbone” z 2019 roku oraz kilka innych perełek, wśród których znalazły się utwory z Brianem Mayem i Beach Boys.