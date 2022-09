- „Europiana” to nie tylko dźwięk. To nawiązania, inspiracje i przywoływane emocje. To wakacyjna muzyka z mojego dzieciństwa osadzona w teraźniejszości - mówi Jack Savoretti. Nad płytą artysta pracował z Cam Blackwoodem (George Ezra, London Grammar, Florence & The Machine), ale zapowiadająca wydawnictwo, singlowa propozycja „Who's Hurting Who” to efekt spotkania z legendarnym Nilem Rodgersem i Markiem Ralphem. Tak powstał przebojowy, energiczny, optymistyczny i niepozbawiony groove utwór. Album zadebiutował na pierwszym miejscu brytyjskiej listy sprzedaży, stając się drugim albumem Savorettiego, po „Singing to Strangers”, z tym tytułem.

Na koncertach w Warszawie i we Wrocławiu będzie można posłuchać artysty wykonującego najnowsze utwory, nie zabraknie też przebojów z wcześniejszych albumów.

Harmonogram koncertów:

11 października 2022, wtorek, godz. 20:00 – Palladium, Warszawa

12 października 2022, środa, godz. 20:30 – Narodowe Forum Muzyki, Wrocław