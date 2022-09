Utwór zadebiutował na 1. miejscu listy Billboardu Hot Dance/Electronic Songs. Oficjalny teledysk, który właśnie ujrzał światło dzienne, to oszałamiające wizualizacje w tętniącym życiem kolorowym Meksyku.

Klip wyreżyserowała wielokrotnie nagradzana ukraińska reżyserka, Tanu Muino. Tanu jest znana z imponującego portfolio, w skład którego wchodzą teledyski „Montero” Lil Nas X, „As It Was” Harry’ego Stylesa, „Up” Cardi B, „Fleabag” i nagrany w Kijowie „cotton candy” Yungbluda czy „Rumors” Lizzo.

Tanu komentuje współpracę: – To było bardzo emocjonalne doświadczenie, bo dorastałam z Britney. To właśnie po obejrzeniu „Slave For You” zdecydowałam, że chcę tworzyć teledyski. Elton John to ikona, której świat słuchał dorastając. Od razu wiedziałam, że publiczność i fani będą mieli wysokie oczekiwania. Mając na uwadze tą odpowiedzialność, musiałam stworzyć coś innego, nieoczekiwanego. Wizualizacje musiały się wyróżniać. Taniec musiał zmuszać do refleksji, a Elton i Britney musieli być dumni. Aby uchwycić tę magię, kręciliśmy we wszystkich moich ulubionych architektonicznych lokalizacjach w Meksyku i sprowadziliśmy Jacoba Jonasa, który obecnie tworzy najlepszą współczesną choreografię. Zdobycie najlepszych tancerzy, ekipy i dostępu do najbardziej prywatnych miejsc na świecie okazało się naprawdę proste, ponieważ każdy chciał pracować z Eltonem Johnem i być częścią jego dziedzictwa.