„Waking Up Dreaming” to pierwsze wydawnictwo Shanii od pięciu lat. Jej ostatni album „Now” (2017) został doceniony przez krytyków oraz publiczność — zajął 1. miejsce na listach Billboard Top 200 i Top Country Albums Chart.

Nowy singiel jest następstwem przebojowego filmu dokumentalnego „Not Just A Girl”, wyprodukowanym przez Mercury Studios i wyreżyserowanym przez Jossa Crowleya. Aby uczcić premierę dostępnego w serwisie Netflix filmu, Shania wydała składankę „Not Just A Girl (The Highlights)”.