Drugi w karierze album tego irlandzkiego artysty ukaże się już za niespełna miesiąc. Nadchodzący nowy album to ekscytujący nowy rozdział w karierze Dermota. Słowo „sonder” oznacza moment „świadomości, że każdy przypadkowy przechodzień żyje życiem tak żywym i złożonym, jak twoje”, co natychmiast poruszyło artystę i przekształciło się w doskonały tytuł. Wcześniej Dermot zapowiadał płytę singlami „Something to Someone”, „Dreamer” oraz „Kiss Me”.

Dermot, który w 2020 roku był nominowany do nagrody BRIT, zgromadził już prawie 4 miliardy odtworzeń na wszystkich platformach i może pochwalić się najlepiej sprzedającym się debiutanckim albumem w Irlandii w tym tysiącleciu. Płyta „Without Fear” rozeszła się dotąd w nakładzie 1,5 miliona egzemplarzy na całym świecie, co oznacza, że artysta zdobył platynę w ponad 12 krajach. Wyjątkowa zdolność Dermota do jednoczenia i uzdrawiania poprzez muzykę jest widoczna od początku jego kariery. Jedyna w swoim rodzaju poetycka, fascynująca muzyka odbiła się echem wśród melomanów na całym świecie, a do jego fanów należą sami Taylor Swift, Dua Lipa i Shawn Mendes.