„Po sukcesie związanym z benefisem Zbyszka Namysłowskiego podczas zeszłorocznego Jazz Jamboree postanowiliśmy i tym razem osobny dzień poświęcić muzykowi wybitnemu i cenionemu – Krzysztofowi Ścierańskiemu. To ważne wydarzenie dla środowiska jazzowego” – powiedział Mariusz Adamiak, szef Jazz Jamboree. "A więc Ścierański, a potem pozostali uczestnicy festiwalu: z Londynu, Nowego Jorku przedstawią swoje projekty, które określić mogę, jako +jazz i okolice+. Będzie jazzowo, folkowo, elektrycznie, bluesowo” – dodał.

„Gramy w warszawskiej Stodole, tam gdzie +debiutował+ jeden z najstarszych festiwali jazzowych w Europie. Pierwsza edycja miała miejsce w warszawskiej Stodole w 1958 roku pod nazwą Jazz 1958, a od następnego roku już oficjalnie, jako Jazz Jamboree” – przypomina Mariusz Adamiak.

Jazz Jambore’22 to wyjątkowa okazja, żeby posłuchać świetnego gitarzystę Krzysztofa Ścierańskiego z legendarnymi składami. W siedmiu odsłonach zaprezentują się formacje, z którymi związany był w ciągu swojej muzycznej biografii „gitarowy wojownik” – jak nazywa Ścierańskiego Adamiak. Będą to: Laboratorium, String Connection, The Colors, Krzysztof Ścierański New Quartet, Krzysztof Ścierański International Edition, Krzysztof Ścierański Quartet, Krzysztof Ścierański Solo.

Wielka kariera

Lista ta nie wyczerpuje zespołów, grup i formacji, z którymi współpracował Ścierański. Jest ich znacznie więcej. W ciągu niemal pół wieku obecności na polskiej i europejskiej scenie jazzowej i twórczej, nie tylko jazz-rockowej działalności, gitarzysta dał się poznać, jako członek słynnych zespołów: Anawa, Air Condition, String Connection, a potem lider zakładanych od lat 80. supergrup: Ścierański Surzyn Trio, Ścierański Trio, Music Painters, The Colors, New Quartet, Ścierański Quartet. „Nie sposób wymienić wszystkich składów i wykonawców, z którymi współpracował, nagrywał płyty, tworzył ścieżki dźwiękowe do filmów, spektakli i innych projektów. O jego artystycznej aktywności świadczy 150 płyt, które ma w swojej dyskografii” – napisano na stronie JJ.

Międzynarodową karierę Ścierański rozwijał na koncertach i festiwalach w 27 krajach Europy. Uznanie zyskał także w Indiach, Indonezji, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Marek Grechuta, Zbigniew Namysłowski, Wojciech Karolak, Krzesimir Dębski, Jarek Śmietana, Tomasz Stańko, Janusz Muniak – byli dla niego najlepszą uczelnią muzycznego kształcenia i doskonalenia.

Ze światowej czołówki docenili jego udział we wspólnych koncertach takie sławy, jak, m.in.: Pat Metheny, Paul Wertico, Carlos Johnson, Bill Bruford, Will Calhoun, Carl Palmer, Buddy Miles, Esperanza Spalding, Boby McFerrin.

Prekursor recitali

To również prekursor unikalnych recitali solowych na gitarę basową i wirtuoz muzyki improwizowanej, który „daje nam odczuć, że ładne melodie to lek na dzisiejsze dziwne eksperymenty i przy okazji przypomnienie, że forma, rytm i harmonia są najważniejszymi elementami muzyki” – zaznacza Adamiak.

W kolejnym dniu festiwalu – 28 października wystąpią: pochodzący z Sardynii ceniony włoski multiinstrumentalista – saksofonista, bandeonista i producent muzyczny Enzo Favata z projektem i kwartetem The Crossing. To efektowna muzyka łącząca rozmaite style, ze śladami brzmień z Sardynii” – zauważa szef JJ. W drugim secie zagrają muzycy z Londynu, czyli Ruby Rushton / Tenderlonious Quartet. A wieczór zamkną Ben LaMar Gay Quintet. Lider zespołu został nazwany przez Jeffa Parkera, krytyka muzycznego „New York Timesa”, wizjonerem i obecnie najbardziej lubianym przez niego muzykiem na naszej planecie. „Nazywam ich nomadami współczesnego jazzu; raz grają w wyraźnie określonym stylu, to znowu przerzucają się w inne muzyczne rewiry” - powiedział Adamiak.

29 października bywalcy Jazz Jamboree wysłuchają występu amerykańskiego wokalisty i perkusisty, reprezentującego obecnie scenę muzyczną Brooklynu Kassy Overalla z jego kwartetem oraz znakomitej wokalistki Lizz Wright.

Polska publiczność miała już okazję posłuchać Lizz Wright, obdarzoną niezwykłym, matowym głosem, która potrafił połączyć jazz, muzykę gospel i spirituals z bluesem.

„Za każdym razem jestem pod wrażeniem niezwykłego głosu Lizz. Charyzmatyczna, niezwykle zdolna amerykańska pieśniarka jest dzisiaj symbolem pokoleniowej zmiany, jaka dokonuje się w wokalnej muzyce jazzowej” – powiedział szef JJ.

Pochodzi z małego miasteczka Hahira w Georgii na południu USA. Pieśniami gospel i spirituals nasiąkała od dziecka. Czarnej tradycji Południa uczyła się pod okiem ojca-pastora. Studiowała śpiew na Georgia State University, gdzie poznała r’n’b, rock i pop. To właśnie z tych gatunków muzycznych Lizz stworzyła swój własny muzyczny język, oryginalny, kobiecy i „uderzający do głowy, jak gorące i wilgotne powietrze nad Deltą Missisipi”.

Jej pierwsza trasa koncertowa, zorganizowana w 2002 r. była poświęcona pamięci Billy Holiday – wielkiej divy, wokalistki, która jak nikt potrafiła wyśpiewać swoją duszę, artystki zmagającej się z dyskryminacją Afroamerykanów. Lizz Wright wybrała ją na swoją patronkę.

Finał Jazz Jamboree efektownie zamyka grupa ośmiu muzyków – perkusistów i bębniarzy z południowo-wschodniego Londynu Don’t Problem oraz formacja James Blood Ulmer Music Revelation Ensemble z gościnnie występującą gwiazdą Davidem Murray’em. Amerykański muzyk, saksofonista jest dobrze znany polskiej publiczności. Murray jest uznawany za jednego z najważniejszych saksofonistów na świecie. Gra głównie na saksofonie tenorowym, ale również jest znanym klarnecistą basowym, kompozytorem i aranżerem. Był założycielem legendarnego zespołu World Saxophone Quartet.

„Zapowiadają się cztery dość kolorowe dni” - zapowiada Mariusz Adamiak.

Nazwiska muzyków tegorocznego Jazz Jamboree uzupełniają listę sław, które przez blisko sześćdziesiąt lat gościły na festiwalu. Wśród najsłynniejszych z nich wymienić trzeba Milesa Davisa, Raya Charlesa, Theloniousa Monka, Dizzy’ego Gillespiego, Duke’a Ellingtona, Benny Goodmana, Dave’a Brubecka, Wyntona Marsalisa, The Manhattan Transfer, Bobby’ego McFerrina, Chicka Coreę, Herbiego Hancocka, Keitha Jarretta czy Michaela Petruccianiego.

64. Międzynarodowy Festiwal Jazz Jamboree trwać będzie od 27 do 30 października 2022 r. w Klubie Stodoła w Warszawie.