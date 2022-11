Oryginalnie wydany w 1982 roku album „The Concerts in China” jest zapisem trasy koncertowej Jean-Michel Jarre’a po Chinach z 1981 roku, gdzie artysta zagrał pięć spektakularnych koncertów m.in. w Pekinie i Szanghaju dla ponad 120 tysięcy widzów. Był to jeden z najważniejszych momentów w jego karierze muzycznej.

„Do dziś ‘The Concerts In China’ pozostaje jednym z najpiękniejszych momentów w moim życiu. To cudowny zaszczyt być pierwszym zachodnim artystą, który wystąpił w tamtych czasach w Chinach. Czułem się, jakbym odwiedzał zupełnie inną planetę, widząc jak moi fani zareagowali na mój koncert i przeżywali go razem ze mną. Od tamtej pory odwiedziłem Chiny wiele razy, była to poniekąd moja pasja aby poznawać ich kulturę. Jestem podekscytowany, że jeszcze w tym roku album ukaże się w zremasterowanej wersji, jako moje świadectwo przywiązania do tego kraju”.

Album „The Concerts In China (40th Anniversary - Remastered Edition)” ukaże się krótko po premierze nowego studyjnego materiału Jarre’a – „Oxymore”. Rocznicowa edycja „The Concerts In China” dostępna będzie na podwójnym 180-gramowym winylu w opakowaniu typu gatefold, z dodatkowym plakatem z niepublikowanymi wcześniej zdjęciami. Edycja 2 CD zawierać będzie kolekcjonerski booklet.