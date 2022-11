Reklama

Tak mówi reżyserka:

Punktem wyjścia do scenariusza, był tekst utworu oraz pojawiający się temat "duchów". Potraktowałam to jako szerszą metaforę. Duchy to niekoniecznie osoby zmarłe, duchy to także ludzie żywi, ale nie czujący życia, będący w pułapce swoich emocji, myśli, stanów, duchy są krajobrazem wewnętrznym każdego z nas. Ta myśl była punktem wyjścia do stworzenia nieco zamglonego, onirycznego obrazu, gdzie intensywne emocje bohaterów próbują przebić się przez niewidzialną mgłę, to historia o każdym z nas.

To dla mnie ogromny komplement i dowód zaufania, iż po raz drugi mogłam współpracować z Robertem, który jest legendą polskiej sceny muzycznej, to ogromny zaszczyt mieć możliwość tworzyć obraz do jego muzyki.

Robert Gawliński o utworze: Tekst Duchów to zapis pięknej chwili z ukochaną kobietą, a w końcu także straty. Pewnie każdy spędził kiedyś noc we dwoje na plaży przy ognisku, z butelką wina… Takie wspomnienia pozostają w nas na zawsze. Czasem wracają jak błysk, dopiero kiedy jesteśmy sami.

Reklama

To moje drugie spotkanie z Olgą, wrażliwą, artystyczną duszą, która w przepiękny sposób dopełniła tekst Duchów obrazami i wyreżyserowała teledysk pełen tajemniczych, sennych wizji, metafor i emocji.