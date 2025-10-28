Podczas koncertu "Pejzaż bez Ciebie - Romuald Lipko", zarejestrowanego w Arenie Toruń, wystąpią znakomici artyści, którzy przywrócą wspomnienia i emocje związane z jego twórczością. Widzowie usłyszą największe przeboje skomponowane przez Romualda Lipkę w wykonaniu m.in.: Krzysztofa Cugowskiego ("Cisza jak ta", "Cień wielkiej góry", "Jest taki samotny dom", "Za ostatni grosz"), Alicji Majewskiej ("Bo do tanga trzeba dwojga"), Izabeli Trojanowskiej ("Wszystko, czego dziś chcę", "Tyle samo prawd ile kłamstw") czy Urszuli ("Dmuchawce, latawce, wiatr", "Malinowy król").

Fragmenty wywiadów Romualda Lipki

Na scenie pojawią się też wokaliści młodszego pokolenia. Zobaczymy Annę Wyszkoni oraz Mateusz Ziółko, którzy wykonają przeboje, które na zawsze zapisały się w historii polskiej muzyki m.in. legendarne "Nic nie może przecież wiecznie trwać" czy nieśmiertelna "Jolka, Jolka pamiętasz". Wykonaniom towarzyszyć będą fragmenty archiwalnych wywiadów z Romualdem Lipką, w których artysta opowiadał o swojej muzycznej wrażliwości i wyjątkowym podejściu do komponowania.

Kiedy i gdzie zobaczymy koncert "Pejzaż bez Ciebie - Romuald Lipko"?

Kocnert "Pejzaż bez Ciebie - Romuald Lipko" pokaże 1 listopada Polsat. Początek koncertu o godzinie 19:55.

Na co chorował Romuald Lipko?

Romuald Lipko, współzałożyciel i lider zespołu Budka Suflera, zmarł 6 lutego 2020 r. Artysta, którego na trwale zapisał się w historii współczesnej polskiej muzyki rozrywkowej, chorował na nowotwór dróg żółciowych. W chwili śmierci miał 69 lat.