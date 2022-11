"Kayax XX Rework" to projekt rozpoczęty w grudniu ubiegłego roku z okazji 20. rocznicy założenia wytwórni przez muzyków Kayah i Tomika Grewińskiego. Do udziału w akcji zaproszono artystów różnych pokoleń i grających muzykę różnych gatunków, którzy wydawali albumy pod szyldem Kayaxu.

"Projekt +Kayax XX Rework+ dobiegł właśnie końca, a jego owocem będzie wydana wkrótce płyta" - informuje reprezentująca wytwórnię Katarzyna Stokłosa.

W ramach rocznicowej akcji nowe nagrania stworzyli tacy artyści jak Krzysztof Zalewski, Mery Spolsky, Julia Wieniawa, thekayetan czy w końcu sama współzałożycielka wytwórni - Kayah. Współpracę podjęli przy okazji projektu podjęli także Katarzyna Nosowska i Zakopower. "Przeróbkę +Boso+ zrobiliśmy z mężem Pawłem" - napisała Nosowska w mediach społecznościowych przy okazji opublikowania przeboju Zakopower we własnej wersji. "Obydwoje uważamy, że jest to jedna z piękniejszych polskich piosenek. Zawiera w treści mocarne przesłanie, które przekontemplowane wystarczająco długo, sprawia, że dalsze życie przepędza się z zupełnie inną świadomością. Z szacunkiem dla każdej chwili, umiejętnością odpuszczania kwestii nieważnych, zaniechaniem przywiązania do materii. Czy chcemy, czy nie - trwałość jest jedynie iluzją naszych umysłów. Ostatecznie wszystko będziemy musieli porzucić, bo wyłuskany z ciała duch, nie potrzebuje dociążenia" - czytamy.

W ciągu dwóch ostatnich dekad Kayax z dwuosobowegej firmy, zamienił się w ważnego gracza na naszym rynku fonograficznym, stając się konkurencją dla międzynarodowych koncernów. Po jego szyldem swoje płyty wydawali m.in. poważną konkurencję dla międzynarodowych gigantów-monopolistów. Pod szyldem Kayaxu wydawali tacy artyści jak Brodka, Zakopower, Urszula Dudziak, Maria Peszek, Krzysztof Zalewski czy Andrzej Smolik.

"Kayax doskonale trzyma rękę na pulsie. Pracuje nie tylko w wieloma bardzo ważnymi twórcami, ale też zatrudnia świetnych profesjonalistów pracujących z artystami przy organizacji tras koncertowych. Pod tym względem postawiłbym ich na polskim rynku w jednym rzędzie z Mystic Production" - mówił w niedawnej rozmowie z PAP dziennikarz, redaktor muzyczny Radia 357, Marcin Cichoński. Podkreślił również, że firma z dużym zaangażowaniem stara się odkrywać i wspierać młode talenty.