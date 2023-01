Kiedy 40 lat temu powstała Solidarność , to na koncertach słuchano rocka, skandując na modłę refrenu Perfectu:. Dziś młodzież słucha rapu i to właśnie hiphopowy język ma być kluczem do opowiedzenia o narodzinach Solidarności i Okrągłym Stole. Takie ambicje ma wystawiany musicalw reżyserii Katarzyny Szyngiery.