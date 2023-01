Wersja audio:

Czy Ty składasz się z ciągłych powtórzeń, ciągłych debiutów i ciągłych powrotów?

Piękne to co powiedziałaś bo rzeczywiście ja się trochę czuję tak jakbym znowu debiutowała. Oczywiście z pewnym ułatwieniem, bo jeszcze ktoś mnie pamięta, a z drugiej strony utrudnieniem bo są osoby dla których być może już zawsze pozostanę w jakiejś tam szufladzie. No i OK - mówi Ewelina Flinta.

Ja uwielbiam kontakt z ludźmi, kontakt z publicznością, uwielbiam tą magię sceny, tą energię publiczność - artysta i lubię w ogóle z ludźmi też rozmawiać czy ze sceny, czy po koncercie - dodaje Flinta

Czy taki właśnie miał być Plan żeby powrócić i walnąć ludzi między oczy?

Nikomu nie chcę walić między oczy, ja po prostu robię to co teraz czuję, robię to w zgodzie ze sobą a to co mówię o czym opowiadam utworach czy mówię w wywiadach to jestem po prostu ja i nie ma w tym tak naprawdę ani grama kalkulacji. To że mówię w wywiadach o prawach kobiet czy o feminizmie czy o feminatywach, to nie jest moje płynięcie na fali która mam nadzieję że będzie wznosząca i nie opadnie tylko to jest konsekwencja jakiegoś mojego rozwoju od wielu lat - mówi Ewelina Flinta.

