Muzyk mówił o odwołanym koncercie w Krakowie.

To jest pokaz rusofobii. Ludzie w Polsce są podatni na zachodnią propagandę. Chciałabym im powiedzieć: Jesteście braćmi i siostrami, nakłońcie swoje rządy do zaprzestania wojny, abyśmy mogli zatrzymać się na chwilę i pomyśleć: O co chodzi w tej wojnie? Chodzi o to, by bogaci w krajach zachodnich byli bogatsi, a biedni wszędzie biedniejsi – cytuje RogeraWatersa Onet.

Waters krytykuje Bidena

Waters zastanawia się również, kto jest zbrodniarzem wojennym — Joe Biden czy Władimir Putin.

Broń trafia do Ukrainy z jednego najważniejszego powodu - jest nim zysk, który trafia do branży zbrojeniowej. Zastanawiam się, czy Putin jest większym gangsterem od Joe Bidena i reszty polityków rządzących Ameryką od końca II wojny światowej? Nie jestem pewien. Putin nie najechał Wietnamu i Iraku. Zrobił to? - pyta Waters.