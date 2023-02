Wraz z premierą wokalista zaprezentował zjawiskowy klip do piosenki "Getting Older", którą oryginalnie nagrała Billie Eillish. Wideo w reżyserii Heather Gildroy ukazuje Adama dramatycznie przekształconego w starszą wersję samego siebie.

Reklama

"Getting Older" to następca wydanych wcześniej singli "Mad About The Boy", "Ordinary World" i "Holding Out for a Hero". W zestawie znalazł się także roztańczony "Sex On Fire" i interpretacja hitu Sii "Chandelier".