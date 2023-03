Reklama

Utwór jest parafrazą „Choroby polskiej” zespołu Farben Lehre. Dr Misio nagrał nową piosenkę do tekstu Wojtka Wojdy sprzed ponad dwudziestu lat. Za muzykę do „Chorego na Polskę” odpowiada Arkadiusz Jakubik, Jan Jakubik oraz Olaf Deriglasoff, który również utwór wyprodukował.

”Ludzie nie znają tej piosenki, ale kiedy gramy ją drugi raz na bis, to śpiewają już z nami, bo tak samo jak my są chorzy na Polskę, są zarażeni miłością do tego kraju. I mają dość tego, że władza zagląda im do łóżka, mówi co mają myśleć, kogo kochać i jak żyć” – mówi wokalista zespołu Arkadiusz Jakubik.