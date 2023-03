-"Tell Me I'm Alive' to rozważania na temat samotności, izolacji i radzenia sobie z pułapkami świata, który - masz wrażenie - chciałby cię dopaść. Materiał powstał po tym jak wspólnie przeszliśmy przez kilka bardzo burzliwych lat, których początkiem była pandemia. Nie jest to płyta o pandemii, ale powstała po takim wydarzeniu, a jej tematyka jest z pewnością skoncentrowana na tym wydarzeniu. – mówi o albumie Frontman zespołu Alex Gaskarth- Niektóre piosenki są echem buntu i chęci ucieczki, inne są refleksyjne i pełne wyrzutów sumienia z powodu straconego czasu i tęsknoty za głębszymi związkami i głębszym znaczeniem. Chcieliśmy nadać płycie ton nadziei, ale ostatecznie jest ona o przetrwaniu i radzeniu sobie z beznadzieją. Mamy nadzieję, że nasi fani znajdą pocieszenie, kiedy zrozumieją, że nawet w naszych najniższych chwilach, może być ruch do przodu, wzrost, siła, które pozwolą odciąć się od tego, co już nam nie służy. Koniec końców to przesłanie wytrzymałości."

