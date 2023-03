Nakręcony podczas dziesięciodniowych występów Coldplay na stadionie River Plate w Buenos Aires, ten spektakularny film ma zremasterowany dźwięk i oszałamiające efekty wizualne uchwycone przez zdobywcę nagrody BAFTA i nominowanego do nagrody Grammy reżysera Paula Dugdale’a, w tym mnóstwo wcześniej niepublikowanych materiałów.

Światła, lasery i fajerwerki wypełniają ekran podczas koncertu, który The Times okrzyknął mianem „najwspanialszego pokazu muzyki na żywo w historii”. Oprócz hitów, takich jak Yellow, Fix You, Viva La Vida, My Universe i A Sky Full Of Stars, w filmie uslyszeć możemy również The Astronaut w wykonaniu Jina z grupy BTS.

Co więcej film ten zawiera specjalny materiał dokumentalny zza kulis – wzbogacony niepublikowanym dotąd wywiadem z zespołem. Termin filmu koncertowego w Multikinie.

19 kwietnia, godz. 19:00 i 23 kwietnia godz. 15:00