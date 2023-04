"Waiting" to następca ostatniego singla "Thank God I Do".

Płyta "Lauren Daigle" to nowy rozdział w dorobku urodzonej w Luizjanie wokalistki i jej ekipy. Na czele kreatywnego zespołu wspierającego Lauren Daigle stoi nagrodzony Grammy producent Mike Elizondo (Twenty One Pilots, Mary J. Blige, Fiona Apple, Carrie Underwood), a w jego skład wchodzą także autorzy piosenek m.in. Natalie Hemby, Shane McAnally, Amy Wadge, Lori McKenna, Jason Ingram czy Jon Greene.