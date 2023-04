Rejestrowany na żywo akustyczny występ odbył się w Los Angeles, a zespół zaprezentował zmienione wersje największych przebojów i ulubionych utworów fanów. Premiera płyty "MTV Unplugged" odbędzie się 21 kwietnia. Dzieło dostępne będzie w formacie deluxe CD z 24-stronicową książeczką ze zdjęciami.

Tracklista "MTV Unplugged":

1. Intro

2. Stressed Out

3. Tear in My Heart

4. House Of Gold / Lane Boy

5. Shy Away

6. Ride / Nico And The Niners

7. Car Radio / Heathens