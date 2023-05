Płyta ukaże się już 23 czerwca. Nowy utwór pojawił się wraz koncertowym wideo zrealizowanym podczas wyjątkowego występu wokalistki w Belasco Theatre, w Los Angeles. Za produkcję i reżyserię odpowiadają Weiss Eubanks i Jonny Mars.

Reklama

"favorite kind of high" jest następcą wydanego w zeszłym miesiącu podwójnego singla "mine" / "me".

Reklama

- Chemia między ludźmi jest czymś jednocześnie niesamowitym i przytłaczającym - komentuje wokalistka. - Trochę, jakbyś nie miał w tej kwestii żadnego wyboru. Po prostu ciągnie Was do siebie, co może być i dobre, i złe. Ten album pokazuje każdą drogę, w jaką może taka chemia zabrać.



Kelly Clarkson ogłosiła premierę "chemistry" wraz z serią koncertów w Las Vegas, które rozpoczną się 28 lipca 2023 roku w Bakkt Theater w Planet Hollywood Resort & Casino.