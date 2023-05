"Three Morning Whiskey In" to drugi singiel zapowiadający wspólny album Johna Portera i Agaty Karczewskiej "On The Wrong Planet", który ukaże się 16 czerwca 2023 r.

John Porter, sceniczna legenda i Agata Karczewska, songwriterka, nagrali album „On the Wrong Planet". Utrzymany w gatunku alternatywnego country jest jak mroczna podróż do wspomnień, o których wolelibyśmy zapomnieć. Reklama W szczery i surowy sposób opowiada o bólu, wyobcowaniu i namiętnościach. John Porter urodził się w Walii, a w 1976 roku przeprowadził się do Polski.