KIM NOWAK zespół garaż-rockowy, założony w 2009 roku przez Michała Sobolewskiego oraz braci Emade i Fisza Waglewskich powraca 11 lat po premierze albumu „Wilk”.

Reklama

Do składu dołączył Staszek Wróbel grający na gitarze basowej. Spontaniczna reaktywacja KIM NOWAK jest wynikiem tęsknoty za tym, co w rockowym graniu najważniejsze: energetycznym, bezpretensjonalnym brzmieniem i niebanalnym przekazem. Pierwszym singlem zapowiadającym wydawnictwo jest utwór „My”, który daje fanom przedsmak tego, co będą mogli usłyszeć w najnowszej odsłonie projektu KIM NOWAK. Trzecia płyta to wycieczka w stronę eterycznych opowieści, dojrzałych brzmień i szczerych emocji. Album wypełniony jest prostymi, post-punkowymi brzmieniami, typowymi dla alternatywnej, garażowej estetyki gitarowej. Niezmienne najbardziej rozpoznawalnym elementem, nadającym całości materiału wyjątkowej głębi, pozostają teksty Fisza jaki i niebanalna, charakterystyczna gra Michała Sobolewskiego.