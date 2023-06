Reklama

Tegoroczny, jubileuszowy, 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki (KFPP) w Opolu trwa od 9 do 11 czerwca. Na ten czas TVP przygotowała sześć koncertów.

Wpadka w Opolu

Podczas sobotniego koncertu doszło do skandalicznej pomyłki. Na telebimie, na którym wyświetlane były zdjęcia zmarłych artystów, pojawiła się fotografia... żyjącej Jolanty Borusiewicz.

Sytuacji opolskiego skandalu nie da się opisać. Dowiedziałam się o moim "uśmierceniu" od zbulwersowanych fanów. Nie mam słów na to zajście. Dziwi mnie to, że organizatorzy i TVP nie zadali sobie nawet trudu, by sprawdzić, czyje zdjęcia zamieszczają w gronie tych, którzy odeszli . TVP nigdy nie kontaktowała się ze mną. A w Opolu, w którym wystąpiłam trzy razy i zostałam dwukrotnie nagrodzona, nie ma nawet po mnie śladu (wielu fanów o to się upominało i upomina). Sumując wszystko, odbieram to jako wielki skandal - napisała "Plejadzie" wokalistka.

Reżyser przeprasza

Taka pomyłka nie powinna się zdarzyć i jest mi strasznie przykro z tego powodu. Jako reżyser chciałbym przeprosić panią Jolantę Borusiewicz i ukłonić jej się nisko. Mam duży szacunek do niej i jej dorobku artystycznego. Nie chciałbym wchodzić w szczegóły, dlaczego tak się stało, bo to prozaiczna rzecz. Mam wrażenie, że zrobiliśmy bardzo ładny koncert i ta pomyłka nie powinna mieć miejsca - powiedział "Plejadzie" Michał Bandurski, reżyser koncertu.

Festiwal zainaugurował piątkowy koncert "Wielka Gala. Od Opola do Opola", podczas którego przypomniane zostały muzyczne wydarzenia (płyty i piosenki). Zaprezentowano także młodych wykonawców i nowe trendy w muzyce.

10 czerwca odbył się koncert pt. "Czas ołowiu" w reż. Michała Bandurskiego. Podczas koncertu przypomniano największe przeboje artystów, którzy zapisali złotymi zgłoskami w historii opolskiego festiwalu, m.in. Czesława Niemena, Wioletty Villas, Krzysztofa Krawczyka, Grzegorza Ciechowskiego, Ady Rusowicz, Andrzeja Zauchy i Zbigniewa Wodeckiego.

W koncercie "Czas ołowiu" wystąpili, m.in.: Kasia Moś, Andrzej Lampert, Piotr Kupicha, Piotr Cugowski, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Halina Mlynkova i Justyna Steczkowska.

Dyrektorem artystycznym 60. KFPP jest Remigiusz Trawiński.

autor: Marek Szczepanik