W jednym z filmów opublikowanych w mediach społecznościowych, piosenkarz wyraził swoją niechęć do języka polskiego, co wywołało falę oburzenia. W swojej wypowiedzi, wokalista stwierdził, że nie rozumie, dlaczego w Polsce używa się języka polskiego, skoro istnieje język rosyjski. Sugerował również, że Polska powinna dołączyć do “imperium rosyjskiego” i zacząć mówić "normalnym językiem".

Reklama

Odwołane koncerty

Mimo że później Kirył przeprosił za swoje słowa, twierdząc, że to był tylko żart, konsekwencje jego wypowiedzi były poważne. W reakcji na skandal, organizator polskich koncertów zespołu, Winiary Bookings, zdecydował się odwołać wszystkie planowane występy.

Reklama

"Na skutek wypowiedzi wokalisty zespołu Poshlaya Molly w sieci, oświadczamy iż poniższe koncerty zostają odwołane (...) Wszystkie bilety należy zwracać bezpośrednio w miejscu, w którym dokonano ich zakupu. My i wokalista Poshlaya Molly przepraszamy za wszelkie niedogodności" - napisano w komunikacie.