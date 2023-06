Po ogłoszeniu nowego albumu "The Very Best Of 1989 - 2023", zespół Texas opublikował nowy cover utworu "Keep On Talking". Piosenka jest drugą niepublikowaną kompozycją, która znajdzie się na kompilacji.

Reklama Tasujący nogami cover głębokiego Northern Soul z 1965 roku, napisany przez Dana Penna i Spoonera Oldhama - i wyprodukowany przez Oldhama w Muscle Shoals, wykonanie "Keep On Talking" przez zespół ma pieczęć Teksasu. "To było marzenie pracować ze Spoonerem nad tym klasykiem północnego soulu, który on i Dan Penn napisali" - powiedziała Sharleen o utworze. "Same nagrania, na których grał Spooner, sprawiły, że praca z tą legendą była bardzo, bardzo wyjątk Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję