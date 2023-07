Reklama

W lutym 1993, pod szyldem wytwórni Izabelin Studio ukazał się debiutancki album „Fire” szczecińskiego kwintetu rockowego HEY w składzie: Katarzyna Nosowska (śpiew), Piotr Banach (gitara), Marcin Żabiełowicz (gitara), Jacek Chrzanowski (gitara basowa), Robert Ligiewicz (perkusja). Płyta inspirowana amerykańskim grunge’m , stała się jedną z najważniejszych płyt rockowych nie tylko lat 90tych, ale i całej historii polskiego rocka. Drapieżny wokal Nosowskiej w połączeniu z chwytliwymi riffami Banacha wylansowały takie hity, jak „Zazdrość”, „Teksański”, czy kultową już balladę „Moja i Twoja nadzieja”, zaśpiewaną w duecie z Edytą Bartosiewicz.

Album ukaże się 15 września, w 30. rocznicę debiutu zespołu w wersji limitowanej, na podwójnym, czerwonym winylu (tylko 500 sztuk).

A1 One Of Them 2:45

A2 Choice 3:38

A3 Dreams 2:46

A4 Nonsense 2:45

A5 Karą będzie lęk 3:36

B1 Little Peace 2:50

B2 Zazdrość 2:01

B3 Moja i Twoja nadzieja (feat. Edyta Bartosiewicz) 4:46

B4 Desire 3:58

C1 Delusions 3:29

C2 Eksperyment 3:40

C3 Flowers For Titus 3:21

C4 Zobaczysz 4:20

D1 Schisophrenic Family 1:54

D2 Fate 3:04

D3 '38 0:38

D4 Teksański 2:42

D5 Moja i Twoja nadzieja (Acoustic) 3:03