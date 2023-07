„Festiwal Wschód Kultury – Inne Brzmienia towarzyszy nam już od 16 lat. Każdego roku proponując unikatową podróż przez różne gatunki muzyczne i dyskusje na ważne tematy, daje możliwość poznawania innych kultur i tradycji dźwiękowych oraz zachęca do wspólnego przeżywania koncertowych emocji” – oceniła zastępca prezydenta Lublina ds. kultury, sportu i partycypacji Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, cytowana w komunikacie.

Festiwal potrwa od czwartku do niedzieli na błoniach pod Zamkiem w Lublinie. „To jedno z najbardziej inspirujących wydarzeń muzycznych w Polsce, które pozwala usłyszeć - w sercu Lublina - światowe gwiazdy i muzyczne odkrycia” – zaznaczył dyrektor artystyczny festiwalu Rafał Chwała.

Nawiązując do nazwy imprezy dyrektorka programowa imprezy Agnieszka Wojciechowska oceniła, że „Inne Brzmienia” to dziś w muzyce najwyższa wartość i element tożsamościowy artystów i artystek, a „Wschód Kultury” to z kolei wyraźny głos przedstawicieli środowisk artystycznych Europy Środkowo-Wschodniej, ale też młodych talentów. „Mając tak wyraźną misję, zawartą już w samej nazwie festiwalu, staramy się każdego roku budować program tak, by te słowa miały prawdziwą moc” – podkreśliła.

Zwróciła uwagę, że oprócz koncertów organizatorom zależy również na stworzeniu przestrzeni do rozmowy, bycia razem i lepszego rozumienia się. „W tym roku szczególnie będziemy się przyglądać zjawisku pokoleniowości w muzyce, zastanowimy się zwłaszcza nad potrzebami i priorytetami pokolenia Z, jednocześnie próbując obalić mit +kiedyś to było, teraz to nie ma+” – powiedziała Wojciechowska.

Gwiazdy w Lublinie

Listę tegorocznych gwiazd otwiera brytyjska formacja Ladytron. Jak podano, ta ikona światowej sceny elektronicznej wydała niedawno nowy album, a w Lublinie pojawi się na jedynym polskim występie. Na scenie wystąpi także gitarzysta i producent Stian Westerhus, na co dzień udzielający w się m.in. w takich formacjach jak Ulver, Jaga Jazzist czy Puma, który przyjedzie ze swoim nowym, autorskim materiałem.

„Wydarzeniem będzie też bez wątpienia występ jednej z czołowych formacji niemieckiej sceny awangardowej, czyli tria To Rococo Rot. Ich lubelski koncert to prawdziwa gratka dla fanów, bowiem grupa pozostająca od dłuższego czasu w zawieszeniu, reaktywuje się specjalnie na Wschód Kultury – Inne Brzmienia i wykona swoje najlepsze kompozycje, w unikalny sposób łącząc żywe brzmienia instrumentalne z elektroniką” – zapowiedzieli organizatorzy.

Zwrócono również uwagę na występ Dead Cat in a Bag – artystów z Turynu, którzy czerpią z tradycji wielkich songwriterów, łącząc z folkiem, rockiem i muzyką teatralną oraz na wschodzącą gwiazdę londyńskiej sceny niezależnej Nuhę Ruby Ra – autorkę tekstów, kompozytorkę, łączącą elektronikę, hip hop, ale też mocniejsze brzmienia post punkowe.

Z grona polskich artystów będzie można wysłuchać między innymi takich zespołów jak: Contemporary Noise Ensemble, Tuleje, Atol Atol Atol, Koń. W Lublinie zaprezentują się też trzy projekty z ukraińskiej sceny alternatywnej – jazzowy Hyphen Dash oraz elektroniczne The Lazy Jesus i Monoconda. „Ostatni rok dla artystów i artystek z Ukrainy to nieustanne zmaganie się z koszmarem wojny i niewyobrażalnie trudną sytuacją codziennej egzystencji w zagrożeniu, stresie i niepewności. Sztuka, w obliczu poważnych kryzysów, ma jednak swoje miejsce i niezwykle istotną rolę, a przypominanie o ukraińskiej kulturze i promowanie jej, jest dla nas dziś jeszcze ważniejsze niż dotychczas” – zaznaczono w komunikacie.

Imprezie muzycznej towarzyszyć będą wystawy, dyskusje, pokazy filmowe, premiery literackie, warsztaty muzyczne.

Festiwal Inne Brzmienia organizowany jest w Lublinie do 2008 r. Od 2014 r. odbywa się pod marką Wschodu Kultury, czyli projektu realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przez samorządy miast w Lublinie, Białymstoku i Rzeszowie.