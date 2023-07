"(It Goes Like) Nanana" ukazał się za pośrednictwem XL Recordings, jako pierwsze jej wydawnictwo dla tej wytwórni. Podążając śladami poprzednich przebojów Peggy Gou, "(It Goes Like) Nanana" zawiera wokal samej Peggy i jest pierwszym utworem wydanym z jej długo oczekiwanego debiutanckiego albumu.

Mówiąc o singlu, Peggy mówi: "Jest takie uczucie, które wszyscy znamy, ale trudno je opisać, to uczucie miłości, ciepła i podekscytowania, gdy jesteś otoczony przez przyjaciół i bliskich, a energia mówi sama za siebie. Trudno to wyrazić słowami, ale dla mnie brzmi to "nanana!".

Peggy Gou wystąpi tego lata także w Polsce. 11 sierpnia będzie ją można zobaczyć na Fest Festiwal.