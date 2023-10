Robert Mazurek żegna zmarłego muzyka zespołu Kult

Nie żyje Janusz Grudziński, przez lata klawiszowiec Kultu, niezapomniany Xiążę Warszawski, wspaniały przyjaciel... - napisał na X (dawny Twitter) Robert Mazurek.

Moja żona najpierw się rozpłakała, a potem roześmiała przypominając jak Janusz na koncertach grał i JEDNOCZEŚNIE czytał książkę - dodał Mazurek w kolejnym wpisie.

Życiorys

Janusz Grudziński urodził się 17 października 1961 roku. Był muzykiem rockowym - grał na instrumentach klawiszowych oraz gitarze i wiolonczeli. W 1982 roku dołączył do zespołu Kult, z którym z przerwami był związany do września 2020 roku. Grudziński był członkiem Akademii Fonograficznej ZPAV, zajmował się też pisaniem muzyki filmowej - m.in. do emitowanego przez Polsat serialu "Rodzina Zastępcza". Zmarł w poniedziałek, 2 października 2023 roku.