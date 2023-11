Wywiad wideo:

W serialu "Informacja Zwrotna" jest wszystkiego po trochu. Mogę powiedzieć, że dla mnie i powieść Kuby Żulczyka i serialowa ekranizacja, której autorem jest Kacper Wysocki, to jest historia o prawdzie. O naszej pamięci, o tym, co to znaczy prawda dla nas. To nie jest tylko kwestia osób uzależnionych od alkoholu. Każdy z nas potrafi i to jest niezwykle ciekawe, zmieniać, kształtować swoją pamięć. Te najbardziej niewygodne fragmenty na naszym twardym dysku potrafimy zastępować fajniejszymi, bardziej przyjaznymi, które są dla nas wygodniejsze. Potrzebujemy tylko czasu, żeby z tą nową wersją pamięci, z tą nową wersją prawdy oswoić się i uznać za prawdę obiektywną – mówi Arkadiusz Jakubik.

Pomyślałem sobie, że chyba będzie to ostatnia moja rola postaci, która lubi zaglądać do kieliszka. Nie mam już nic na ten temat ciekawego do powiedzenia. Przeczołgała mnie ta podróż po krawędzi z Marcinem Kanią i mam na razie dość tego rodzaju emocji – dodaje Jakubik.