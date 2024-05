Zgromadzenie tak licznej widowni na PGE Narodowym było możliwe dzięki formule koncertu, który odbył się na scenie 360 stopni zlokalizowanej na samym środku płyty stadionu.

Kolejny rekord Dawida Podsiadły

Dziś na kanale muzyka pojawiło się nagranie utworu "Diable" zarejestrowane podczas tego wydarzenia. Publikacja nie jest przypadkowa, bo ma dodatkowo zaostrzyć apetyty fanów przed tym, co Dawid zaplanował na najbliższe tygodnie – już za chwilę pobije kolejny rekord, wyruszając w trasę koncertową obejmującą aż 7 koncertów na największych stadionach w kraju w tej samej, przestrzennej formule.

W trakcie czterech kolejnych weekendów czerwca odwiedzi Gdańsk, Wrocław, Poznań i Chorzów, gromadząc na koncertach w sumie prawie pół miliona słuchaczy.

I chociaż wszystkie koncerty wyprzedały się na pniu, artysta ogłosił, że do sprzedaży trafiła właśnie ostatnia, niewielka pula biletów dostępna od 24 maja od godz. 12:00 na ebilet.pl.

Osobiste spotkanie z Dawidem Podsiadłą

Dla wszystkich tych, dla których sam koncert to za mało, Dawid przygotował też wyjątkową szansę na kameralne, osobiste spotkanie z fanami tuż przed każdym koncertem. Podobnie jak w przypadku poprzednich tego typu akcji muzyka, specjalne zaproszenia na te spotkania można wylicytować na charytatywnych aukcjach, a cały dochód z nich zostanie przekazany na program "Pajacyk" Polskiej Akcji Humanitarnej, który wspiera zdrowie psychiczne i prawidłowy rozwój dzieci, które tego potrzebują. Aukcje można znaleźć na Allegro.

Największe przedsięwzięcie w historii polskiej muzyki

Warto dodać, że ta rekordowa pod względem frekwencyjnym trasa to także niebywałe przedsięwzięcie logistyczno-organizacyjne.

Trasa stadionowa Dawida Podsiadło to bezdyskusyjnie największe tego typu przedsięwzięcie w historii branży muzycznej w Polsce i jedno z największych w Europie. Jest to wyjątkowo duże wyzwanie pod względem logistycznym i organizacyjnym. Z uwagi na harmonogram prac – kiedy Dawid wchodzi na scenę w jednym mieście, my jesteśmy już w trakcie budowy drugiego setu konstrukcji w kolejnym. To ogromna skala – mówi Michał Fałat, producent trasy i prezes agencji East Eventz.

Organizator podaje liczby: 54 tiry sprzętu, 34 kilometry okablowania prądowego i blisko drugie tyle okablowania sygnałowego, 1740 metrów kwadratowych ekranów LED i 578 sztuk głośników, co w całości daję nam wagę 117 ton. Przy każdym z koncertów pracuje ponad 1500 osób.