Album "I Am: Céline Dion" ukaże się 21 czerwca na płycie CD oraz w wersji cyfrowej. Premiera edycji winylowej zaplanowana jest na 9 sierpnia. Z kolei długo oczekiwany film dokumentalny Amazon MGM Studios, w reżyserii nominowanej do Oscara Irene Taylor, pojawi się 25 czerwca na platformie Amazon Prime Video.

Reklama

Hity i nie tylko

Wśród dwudziestu piosenek, które zostały wybrane na ścieżkę dźwiękową, znajdują się największe hity Céline: "The Power of Love", "My Heart Will Go On", "Because You Loved Me" czy najnowszy "Love Again".

Dodatkowo na albumie znajdzie się siedem utworów z oryginalną partyturą, skomponowanych przez uznanego wiolonczelistę Rediego Hasa i wyprodukowanych przez Alberto Fabrisa.

Reklama

Reklama

Tracklista CD

1. Main Theme - Artist Always (Score)

2. The Power Of Love

3. Pour que tu m’aimes encore

4. A New Day Has Come

5. The Episode (Score)

6. J'irai où tu iras

7. Because You Loved Me

8. The Diagnosis (Score)

9. River Deep, Mountain High

10. Mama Dion (Score)

11. Zora sourit

12. My Heart Will Go On

13. All By Myself

14. The Awakening (Score)

15. Ashes

16. Swallows (Score)

17. Love Again

18. Je crois toi

19. I’m Alive

20. Talea (Score)