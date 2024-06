The Dumplings to duet tworzony przez Justynę Święs i Kubę Karasia. Do tej pory wydali trzy albumy – "No Bad Days" w 2013 roku, za który zdobyli Fryderyka za Fonograficzny Debiut Roku, "See You Later" w 2015 roku oraz "RAJ" w 2018 roku. Mają koncie setki koncertów w Polsce i zagranicą. Gościli na takich scenach, jak Open’er Festival, Off Festival, Męskie Granie, The Great Escape czy Liverpool Sound City. Występowali w Tokio, Paryżu, Londynie, Meksyku oraz na legendarnym festiwalu dla młodych artystów – SXSW w Austin w Teksasie.

Reklama

Pierwsza piosenka od 4 lat

Po ponad czterech latach przerwy wydawniczej, Justyna i Kuba zaskoczyli fanów nową piosenką. Singiel "W naszym zabetonowanym mieście" opowiada o symbolicznym rzucaniu zaklęcia, dzięki któremu natura ma wydostać się z zabetonowanej przestrzeni. To historia człowieka, próbującego uciec z konsumpcyjnej niewoli. Utwór dopełnia klip w reżyserii ICE BOBO, czyli Olafa Zażembłowskiego.

Trwa ładowanie wpisu

Reklama

"W naszym zabetonowanym mieście" to owoc naszego spotkania przy instrumentach w studio pierwszy raz od 2019 roku. Bardzo szybko udało nam się zamknąć finalną formę tej piosenki i zmiksować ją z Rafałem Smoleniem. Nie możemy się doczekać, jaki będzie odbiór naszych fanów, ponieważ chcemy się odwdzięczyć za to, że są z nami od dziesięciu lat. Enjoy! – mówi Kuba Karaś.

Kiedy spotkaliśmy się po paru latach przerwy, okazało się, że wspólne pisanie wciąż działa! Prezentujemy Wam owoc tego spotkania, czyli piosenkę "W naszym zabetonowanym mieście". Z okazji dziesięciolecia możecie się spodziewać od nas o wiele więcej także bądźcie czujni! – dodaje Justyna Święs.

Nowa trasa koncertowa

The Dumplings wraca również do koncertowania. Będzie ich można zobaczyć na letnich festiwalach – Co jest Grane Festival, Castle Night oraz Olsztyn Green Festival. Na jesień planowana jest również jubileuszowa trasa, o której szczegółowe informacje już niebawem.

Harmonogram: