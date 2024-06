Męskie Granie 2024 tym razem rozpoczyna się w Żywcu. To zmiana, bo co roku to właśnie w tym mieście impreza miała swój finał. Zgodnie z tradycją właśnie podano skład tegorocznej Męskie Granie Orkiestry.

Kto jest w składzie Męskie Granie Orkiestra 2024?

W jej skład w tym roku weszli - Daria Zawiałow, Mrozu oraz Kacperczyk. Piosenkarka miała już okazję brać udział w imprezie i zadebiutowała w Męskie Granie Orkiestra w 2020 roku. Rok później zasiliła jej skład i stworzyła utwór "I Ciebie też, bardzo". Mrozu w składzie Męskie Granie Orkiestra pojawił się wraz z Igo i Vito Bambino w ubiegłym roku. Nagrali wspólnie piosenkę "Supermoce". Debiutantem w tegorocznym składzie jest Kacperczyk.

Ich obecność nie powinna jednak nikogo dziwić – na przestrzeni kilku ostatnich lat zaprezentowali się jako twórcy błyskotliwych tekstów, którzy mają doskonały kontakt z publicznością. Już za kilka dni a dokładnie 11 czerwca swoją premierę będzie miał hymn Męskiego Grania. Zostanie wypuszczony o godz. 12 kanale YouTube Męskiego Grania.

W tym roku świętujemy okrągłą, 15., rocznicę trasy festiwalowej Męskie Granie – mówi Dorota Nowakowska, Managerka marki Żywiec.

Dwa koncerty Męskiego Grania 2024 w sieci. Po raz pierwszy w historii

Z tej okazji przygotowaliśmy wiele muzycznych atrakcji. Ta najważniejsza zostanie ujawniona 11 czerwca. Mamy nadzieję, że fani trasy, podobnie jak my, pokochają tegoroczny utwór i towarzyszący mu teledysk. My jesteśmy bardzo dumni z efektów i już nie możemy się doczekać, aby pokazać je światu! - dodaje.

Tego lata trasa festiwalowa Męskie Granie odwiedzi: Żywiec (28-29 czerwca, Amfiteatr Pod Grojcem), Szczecin (12-13 lipca, EPSD Aeroklub Szczeciński), Gdańsk (19-20 lipca, Polsat Plus Arena), Poznań (26-27 lipca, Park Cytadela), Wrocław (2-3 sierpnia, Pola Marsowe), Kraków (9-10 sierpnia, Muzeum Lotnictwa) i Warszawę (23-24 sierpnia, Fort Wola – Letnia Strefa Progresji). Podobnie jak w poprzednich latach koncerty będą odbywały się w piątki i soboty.

Po raz pierwszy w historii streamowane będą aż dwa sobotnie koncerty – z Żywca i Warszawy. W tym roku online będzie można zobaczyć również Męskie Granie Orkiestrę z 2023 roku, która ze względu na burzę i deszcz została rok temu przerwana.