W tym roku, z okazji 80. rocznicy Powstania Warszawskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego zaprosiło do współpracy wyjątkową postać polskiej sceny muzycznej – Brodkę. Wokalistkę, autorkę tekstów, kompozytorkę, reżyserkę, laureatkę Fryderyków. Artystka objęła rolę kuratorki oraz dyrektorki artystycznej.

Nowe doświadczenie dla Brodki

"WAWA" zawiera 10 utworów – nowych, oryginalnych kompozycji oraz coverów, czyli interpretacji utworów, które w niepowtarzalny dla Brodki sposób opowiadają o Warszawie. Pierwszą zapowiedzią jest singiel "Moja droga" z udziałem Hadesa i producenta 2K88, a to nie jedyni goście, jakich będzie można usłyszeć na krążku.

Tworzenie tej płyty to dla mnie nowe doświadczenie w roli kuratorki i dyrektorki artystycznej. Ciekawi mnie sam proces i spotkania z ludźmi, których zaprosiłam do projektu. Samo zmierzenie się z różną wrażliwością gości czy różnym myśleniem o tym mieście, jest dla mnie bardzo ważne i właśnie to zapamiętam z tej pracy. Album "WAWA" opowiada o Warszawie – mieście dla mnie szalenie ważnym. Przedstawiam historię z perspektywy jednostki w dużej aglomeracji, ale również interesuje mnie energia krążąca między artystami, którzy się nią inspirowali. Z całą trudną historią i szarością, jaką ze sobą niesie – opowiada Brodka.

Nowy klucz do mówienia o Powstaniu

Dzisiaj, gdy wydaje się, że o Powstaniu powiedziano już prawie wszystko, Brodka sięga po klucz, który otwiera drzwi do miejsca zostawiającego spory daleko za nami. Dźwiękami sięga do istoty człowieczeństwa – emocji. Jaka jest Warszawa Brodki? Piękna w nieoczywisty sposób. Z całym jej chaosem, szarością, rozedrganiem, historią, brudem i czystymi chwilami, gdy miasto budzi się do życia – dodaje Jan Ołdakowski, Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Wyjątkowy koncert w dzień premiery

Premiera albumu "WAWA" zaplanowana jest na 26 lipca, a już za tydzień – 19 czerwca ruszy przedsprzedaż, w której będzie można zamówić CD oraz winyl.

W dniu premiery albumu, 26 lipca Parku Wolności na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego odbędzie się wyjątkowy koncert, promujący wydawnictwo. Tego wieczoru, oprócz Brodki i towarzyszącego jej zespołu, na scenie pojawią się specjalnie zaproszeni goście.

Start sprzedaży biletów – 14 czerwca o godzinie 12:00. Bilety do nabycia w kasie MPW oraz na bilety.1944.pl i eventim.pl. Transmisja koncertu odbędzie się w TVN24.