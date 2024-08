Dziesięć lat po "Thank You Very Much", sensacyjnym debiutanckim singlu, Margaret znów podbija największe stacje radiowe.

"Margarita" przebojem lata?

Artystka otwierała tegoroczną galę Fryderyków, wydała podwójny singiel w duecie z Alvaro Solerem, a jej nowy album "Siniaki i cekiny" pokrył się złotem.

Nowy singiel z płyty, "Margarita", doczekał się już premier radiowych, a od tygodni usłyszeć ją można w wersji live również na koncertach Margaret, gdzie jest bardzo dobrze przyjmowany przez fanów.

Klip ze Szkoły Teledysków

Teledysk do potencjalnego hitu lata powstawał we współpracy ze Szkołą Teledysków, w ramach której grupa młodych twórców stworzyła obrazek pełen słońca, kolorów i efektownych układów choreograficznych.

Wideo wraz z muzyką jest pełne pozytywnej energii i kobiecej pewności siebie, pokazanej z przymrużeniem oka.