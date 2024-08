Pogłoski o powrocie Oasis pojawiały się w mediach co rusz, ale wreszcie zyskały potwierdzenie ze strony samych zainteresowanych.

Komunikat Oasis

"Broń zamilkła. Gwiazdy ustawiły się w jednej linii. Wielkie oczekiwanie dobiegło końca. Przyjdź i zobacz to na żywo. To nie będzie transmitowane w telewizji" - poinformował zespół na Facebooku.

Trasa koncertowa Oasis 25

Nowe koncerty legendarnej grupy odbędą się w przyszłoroczne wakacje. Na razie tylko w Wielkiej Brytanii.

Tak wygląda harmonogram:

4, 5 lipca – Cardiff – Principality Stadium

12, 13, 19, 20 lipca – Manchester – Heaton Park

25, 26 lipca, 2, 3 sierpnia – Londyn, Wembley

8, 9 sierpnia – Edynburg, Scottish Gas Murrayfield Stadium

16, 17 sierpnia – Dublin, Croke Park

Rozpad Oasis

Co ciekawe, do rozpadu grupy doszło właśnie przy okazji koncertu. Gallagherowie mieli wystąpić w 2009 roku na festiwalu w Paryżu, jednak za kulisami doszło do awantury. W wyniki kłótni braci Noel ogłosił, że odchodzi z zespołu, co w rezultacie doprowadziło do jego rozpadu.

Czym jest Oasis?

Oasis to brytyjski zespół rockowy, założony w 1991 roku w Manchesterze przez braci Liama i Noela Gallagherów. Już ich debiutancki album "Definitely Maybe" (1994) odniósł bezprecedensowy sukces jako najszybciej sprzedający się debiut w historii wyspiarskiej muzyki. Przeboje "Live Forever" i "Supersonic" zapewniły grupie rozpoznawalność w Wielkiej Brytanii, a kolejny album "(What’s the Story) Morning Glory?" (1995) wywindował ich na pozycję międzynarodowych gwiazd. Z płyty pochodzą wielkie hity "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" i "Champagne Supernova".