Imagine Dragons zagrają na PGE Narodowym w piątek 18 lipca oraz w sobotę 19 lipca 2025 roku.

Od kiedy będą dostępne bilety?

Bilety na światową trasę LOOM będą dostępne od piątku 13 września na www.livenation.pl oraz imaginedragonsmusic.com.

Dostępnych będzie kilka pakietów VIP. Wybrane pakiety obejmą m.in. gitarę z autografami, na której zagra tego wieczoru jeden z członków Imagine Dragons, zdjęcie na scenie i wiele więcej. Wszystkie pakiety VIP obejmą wcześniejsze wejście oraz ekskluzywny merch. Więcej na ImagineDragonsVIP.com.

Szósty album studyjny "LOOM"

Na początku tego lata zespół wydał swój długo oczekiwany szósty album studyjny, "LOOM" (KIDinaKORNER/Interscope), który spotkał się z dużym uznaniem. Płyta, wyprodukowana w całości przez Imagine Dragons we współpracy ze szwedzkimi producentami Mattmanem i Robinem, z którymi tworzyli od lat, znajduje zdaniem wydawcy "idealną równowagę między klasycznym brzmieniem, które uczyniło ich gwiazdami, a świeżością, która przyniosła im radość w studiu".

Kim są Imagine Dragons?

Imagine Dragons wciąż na nowo definiują rock w XXI wieku, wyprzedając przy tym stadiony, wydając porywające hity i bijąc rekordy na każdym kroku. Pochodzący z Las Vegas zespół może pochwalić się diamentowym certyfikatem RIAA oraz nagrodą GRAMMY, zajmując tym samym czołowe miejsce wśród największych zespołów rockowych na świecie.

Łącznie sprzedali 74 miliony albumów, 65 milionów utworów w wersji cyfrowej i osiągnęli 160 miliardów streamów. Wyróżniają się jako "jedyny zespół w historii, który zdobył cztery diamentowe single RIAA", czyli "Radioactive" (16x platyna), "Believer" (13x platyna), "Demons" (11x platyna) i "Thunder" (12x platyna). Od momentu pojawienia się w 2009 roku zaliczyli pięć kolejnych debiutów w Top 10 na Billboard Top 200 z "Night Visions" [2012] (7x platyna) (KIDinaKORNER/Interscope), "Smoke + Mirrors" [2015] (platyna) (KIDinaKORNER/Interscope), "Evolve" [2017] (potrójna platyna), (KIDinaKORNER/Interscope), "Origins" [2018] (platyna)( KIDinaKORNER/Interscope) oraz "Mercury - Act 1" [2021] (KIDinaKORNER/Interscope).

Wraz z wydaniem albumu "Mercury - Act 2" w 2022 roku, ukończyli swój pierwszy w karierze dwuczęściowy projekt wyprodukowany przez legendarnego Ricka Rubina. Singiel "Bones", który znalazł się na "Mercury Act 2", zdobył pierwsze miejsce w radiu alternatywnym i wciąż utrzymuje się w Global Top 50 na Spotify.

Ich singiel "Enemy", który powstał we współpracy z raperem J.I.D z Atlanty, zdobył miliardy globalnych streamów i zajął 6. miejsce na liście IFPI Global Singles Chart za 2022 rok. Dominując w radiu, pozostają jednym z czterech zespołów, które kiedykolwiek osiągnęły kolejne Top 5 singli w radiu alternatywnym, i jedynym zespołem, który powtórzył ten wyczyn. Ostatnio Imagine Dragons zapisali się w historii Spotify, gdy "Bad Liar" stał się ich 10. utworem, który przekroczył 1 miliard streamów. Zespół obecnie posiada tytuł grupy z największą liczbą utworów przekraczających miliard streamów, stając się pierwszym w historii platformy zespołem, który osiągnął ten kamień milowy dla dziesięciu utworów.

W międzyczasie teledyski Imagine Dragons do hitów "Thunder" i "Believer" zdobyły oszałamiające 2 miliardy wyświetleń na YouTube, podczas gdy teledyski do "Radioactive" i "Demons" przekroczyły 1 miliard wyświetleń.

Współpracowali z artystami takimi jak Kendrick Lamar, Lil Wayne, Wiz Khalifa, Avicii, i kompozytorem filmowym Hansem Zimmerem. Angażując się w działalność charytatywną, zebrali miliony na różne cele, w tym na fundację charytatywną dla dzieci chorujących na raka Tylera Robinsona oraz fundację LOVELOUD i festiwal Dana Reynoldsa wspierające młodzież LGBTQ+.

W 2022 roku prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, mianował ich ambasadorami UNITED 24, która wspiera pomoc humanitarną w Ukrainie.

Imagine Dragons zdobyli imponujące cztery nominacje do American Music Awards 2022, w tym "Favorite Pop Duo or Group", "Favorite Rock Artist", "Favorite Rock Album" i "Favorite Rock Song". Zespół został również nominowany do tytułu "Zespół Roku 2022" podczas People's Choice Awards 2022. Ostatnio otrzymali nominację do MTV VMA za "Video For Good" za teledysk do utworu "Crushed".