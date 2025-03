Zamieszanie wokół drugiego koncertu Pitbulla w Krakowie. Czy Pitbull wystąpi w Polsce?

Początkowo Pitbull miał zagrać jeden koncert w Krakowie – 23 czerwca 2025 roku. Jednak zainteresowanie biletami było tak ogromne, że organizatorzy – Live Nation – postanowili dodać drugi występ dzień później, 24 czerwca. Radość fanów nie trwała długo, ponieważ kilka dni później koncert został odwołany. Oficjalnym powodem miały być „względy logistyczne”, ale nie podano szczegółów.

Fani byli wściekli. W sieci pojawiły się komentarze pełne rozczarowania:

„Kupiłem bilet na 24 czerwca i teraz co? Dziękuję za nic!”

„To jakieś żarty, bilety rozeszły się w kilka minut, a teraz koncertu nie będzie?”

Drugi koncert w Krakowie jednak wraca! Internauci drwią

Ku zaskoczeniu wszystkich, 5 marca 2025 roku Live Nation ogłosiło, że koncert 24 czerwca jednak się odbędzie. Bilety ponownie trafiły do sprzedaży, a organizatorzy zapewnili, że wszystkie wcześniejsze wejściówki są nadal ważne.

To ogłoszenie tylko dolało oliwy do ognia. Internauci szybko zaczęli drwić z zamieszania wokół organizacji koncertu. W komentarzach można znaleźć sarkastyczne pytania:

„Za ile tym razem odwołujecie?”

„Pitbull przyjedzie, czy tylko puścicie jego koncert z YouTube’a?”

„Może dodajcie trzecią datę, a potem znowu ją odwołajcie?”

Niektórzy porównują sytuację do słynnych problemów z organizacją innych wydarzeń muzycznych w Polsce i sugerują, że „logistyka” była tylko wymówką.

Kiedy Pitbull zagra koncert w Polsce?

Aktualnie Pitbull ma zagrać pierwszy koncert w Krakowie – 23 czerwca 2025 roku, a drugi - 24 czerwca 2025.

Ile kosztuje koncert na Pitbulla? Czy warto?

Pomimo kontrowersji, chętnych na bilety nie brakuje. Ceny wejściówek wahają się od 199 zł do nawet 1306 zł za pakiet VIP. To spora suma, biorąc pod uwagę, że niektóre bilety były tańsze na koncerty takich gwiazd jak The Weeknd czy Dua Lipa.

Czy warto zapłacić tyle za koncert Pitbulla? Fani są podzieleni

Jedni twierdzą, że to legenda imprez i będzie to niesamowite show. Inni uważają, że ceny są przesadzone, a organizacja koncertów budzi wątpliwości.

Czy Pitbull wystąpi bez niespodzianek w Polsce?

Na ten moment wygląda na to, że oba koncerty Pitbulla w Polsce odbędą się zgodnie z planem, ale fani już nauczyli się, że nic nie jest pewne. Po zamieszaniu z odwołaniem i przywróceniem drugiego terminu pozostaje pytanie: czy organizatorzy dotrzymają słowa?

Czy wybierasz się na koncert Pitbulla? A może po tym chaosie straciłeś ochotę na udział w wydarzeniu? Daj znać!

Gdzie fani Pitbulla najczęściej się wybierają na koncerty w Europie?

Według grup dyskusyjnych i forów, najpopularniejsze alternatywy dla Polski to:

Londyn

Berlin

Praga

Amsterdam

Paryż

