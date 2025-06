Magazyn "The Rolling Stone" umieścił Wilsona na 12. miejscu prestiżowej listy 100 najwybitniejszych twórców muzyki rozrywkowej wszech czasów.

Kariera z The Beach Boys i solo

Grupę The Beach Boys artysta powołał do życia w roku 1961. Wylansowali wiele ponadczasowych przebojów z epoki, w tym "Kokomo", "California Dreamin'", "God Only Knows", "The Good Vibrations" czy "Surfin' USA". Począwszy od 1988 roku Brian Wilson prowadził udaną karierę solową. W roku 2004 ukończył i wydał album "Smile", który okazał się dużym sukcesem. W roku 1988 The Beach Boys zostali wprowadzeni do Rock and Roll Hall of Fame.

Ciężkie choroby Briana Wilsona

Brian Wilson cierpiał na zaburzenia schizoafektywne oraz łagodną formę choroby afektywnej dwubiegunowej od lat 60. Choroba uaktywniła się w czasach największej popularności The Beach Boys, kiedy to artysta zaczął eksperymentować z psychodelikami i miała znaczny wpływ na twórczość grupy. W 1984 zdiagnozowano u niego schizofrenię paranoidalną – podaje Wikipedia.

Kariera Wilsona była wielokrotnie przerywana przez konieczność leczenia, jednak do końca pozostawał aktywnym muzykiem i dawał koncerty zarówno solowe, jak i okazjonalnie z zespołem The Beach Boys.