Decyzję o nałożeniu kary finansowej na klinikę Delgado-Auna w Limie podjął peruwiański urząd nadzoru służby zdrowia SuSalud, podlegający ministerstwu zdrowia. Grzywna wyniesie prawie 670 tys. soli (ok. 188 tys. USD) – przekazały media.

Wyciek informacji o stanie zdrowia Shakiry

Shakira trafiła do kliniki z silnym bólem brzucha kilka godzin po przybyciu do Limy, gdzie pojechała w ramach trasy koncertowej. Wkrótce informacje o jej stanie zdrowia wyciekły do sieci społecznościowych. Ostatecznie z powodu kłopotów zdrowotnych artystka odwołała jeden z dwóch planowanych występów w Limie.

Wynik pięciomiesięcznego dochodzenia

Po pięciomiesięcznym dochodzeniu SuSalud uznał, że klinika dopuściła się poważnego naruszenia obowiązujących w Peru przepisów, rozpowszechniając prywatne informacje bez zgody Kolumbijki.

"Każda osoba korzystająca z usług medycznych, niezależnie od narodowości, ubezpieczenia i rodzaju placówki, ma prawo do traktowania z poszanowaniem jej godności i prywatności" – napisano w komunikacie opublikowanym przez urząd.

Nieprawomocna decyzja

Decyzja nie jest prawomocna, a klinika ma 15 dni na złożenie odwołania – podał portal Infobae.