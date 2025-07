Męskie Granie 2025 to już 11. edycja festiwalu. Tradycyjnie ta impreza muzyczna odbywa się w 7 miastach Polski. Zawitała już do Żywca, Poznania a teraz do Gdańska. Finał będzie miał miejsce na Bemowie w Warszawie 22 i 23 sierpnia.

Męskie Granie 2025 18 i 19 lipca odbywa się w Gdańsku. Miejsce imprezy Polsat Plus Arena. Kto wystąpi na scenie w sobotę? Jakie będą dokładne godziny koncertów?

Męskie Granie 2025 w Gdańsku. Kto i gdzie wystąpi?

W Gdańsku podczas Męskiego Grania 2025 będzie można usłyszeć m.in. Mroza czy The Dumplings oraz Orkiestrę Męskiego Grania. Tym razem w jej skład wchodzą Natalia Przybysz, Ralph Kaminski, Igor Herbut i Błażej Król.

Męskie Granie 2025. Line-up, dokładne godziny koncertów. Sobota 19 lipca 2025

Oto dokładna godzinowa rozpiska koncertów Męskie Granie 2025, który odbędzie się drugiego dnia imprezy czyli 19 lipca br.

SOBOTA 19.07

Scena Główna

17:30 - Kathia

18:40 - Paktofonika + Live Band

20:00 - The Dumplings Orkiestra

21:35 - Mrozu MTV Unplugged

23:00 - Męskie Granie Orkiestra 2025: Igor Herbut, Błażej Król, Ralph Kaminski, Natalia Przybysz

Scena Ż

17:00 - Zuzanna Malisz

18:10 - Wiktor Dyduła

19:25 - Ofelia

20:50 - Błażej Król

22:30 - Baasch