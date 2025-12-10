Gdzie się podziały tamte prywatki niezapomniane? Cóż, one już się nie powtórzą, za to PRL wylansował tyle ponadczasowych przebojów, że wiele z nich wciąż leci w radiach i na domówkach. Z pewnością znasz te hity, ale czy wszystkie potrafisz skojarzyć z wykonawcami? Sprawdź się w quizie!

