Jak napisała agencja AP, Steve Cropper znany był "nie tyle z efektownej gry, ile z oszczędnych, wpadających w ucho riffów", które w dużym stopniu ukształtowały ważny nurt muzyki soulowej z południa Stanów Zjednoczonych.

Światowy hit z filmu "Blues Brothers"

Imię Croppera uwieczniono w przeboju "Soul Man" z 1967 roku, nagranym przez amerykański duet soulowy Sam & Dave. Cropper wykonuje w nim charakterystyczny, mocny riff, którego brzmienie uzyskuje za pomocą zapalniczki Zippo. Do historii muzyki popularnej przeszła wersja tej piosenki nagrana wspólnie z zespołem Johna Belushiego i Dana Aykroyda "Blues Brothers". Cropper wystąpił też w słynnym przeboju filmowym pod tym samym tytułem.

Reklama

Ikoniczny przebój brytyjskiej telewizji

Wcześniej muzyk współtworzył amerykański zespół Booker T. & the M.G's, który powstał w 1962 roku i zasłynął takimi przebojami, jak "Green Onions", "Time Is Tight", "Melting Pot" czy "Soul Limbo". Ten ostatni na trwałe wszedł też do brytyjskiej kultury popularnej, bo od lat 70. XX w. telewizja BBC opatruje nim transmisje z meczów krykieta.

Grammy za całokształt twórczości

Reklama

W 1992 r. Cropper trafił do Galerii Sław Rock and Rolla jako członek Booker T. and the M.G.'s. W 2005 r. jego nazwisko uwieczniono w Galerii Sław Autorów Tekstów Piosenek (Songwriters Hall of Fame) w Nowym Jorku, a dwa lata później otrzymał nagrodę Grammy za całokształt twórczości.