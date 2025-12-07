Sidney Polak odchodzi po 35 latach

T.Love to zespół, który znany jest z takich hitów jak "Bóg", "Warszawa", "Nie, nie, nie", czy "Chłopaki nie płaczą". Sidney Polak był w nim perkusistą. Związany był z T.Love przez 35 lat.

Reklama

Sidney Polak odchodzi z T.Love. Jest oświadczenie

Zespół wydał oświadczenie, z którego wynika, że muzyk żegna się z zespołem. Drodzy T.Fani, 35 lat to kawał historii. Wspaniałej historii, którą od 1990 r. współtworzył z nami Sidney Polak. Dziś jednak nadszedł moment, w którym nasze drogi artystyczne i zawodowe się rozchodzą - czytamy w oświadczeniu.

Chcę bardzo podziękować Jarkowi za tę wielką wspólną przygodę, setki a może i tysiące koncertów, fantastyczne płyty i zawsze duży profesjonalizm. Sidney to niezwykle zdolny artysta, z pewnością jeszcze nieraz zaskoczy nas swoją kreatywnością, czy to solowo, czy w innych składach. Wszystkiego najlepszego bracie! - pisze T.Love.

Odchodzi z T.Love. Kim jest Sydney Polak?

Sidney Polak był związany z T.Love od 1990 roku. Prowadził również swoje solowe projekty. Stworzył m.in. takie hity jak "Otwieram wino" i "Skuter". W 2004 r. wydał solową płytę, za którą dostał kilka nagród Fryderyk.