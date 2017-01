Na wiosnę Era Jazzu zaprezentuje w Poznaniu m.in. kwartet wybitnego gitarzysty Johna Scofielda, specjalny projekt legendarnego francuskiego skrzypka Jean-Luc Ponty’ego, premierowe trio z Chicago popularnej i charyzmatycznej pianistki i wokalistki Patricii Barber.

Na specjalny projekty Poznań Jazz Philharmonic Orchestra oraz laureata nagrody Ery Jazzu 2017 – kompozytora i dyrygenta Piotra Scholza - zwraca w rozmowie - Dionizy Piątkowski, szef festiwalu. W klubowych koncertach i na jedynych koncertach w Polsce pojawią się m.in. nowojorska gitarzystka Leni oraz trio Kiss The Sky – amerykańskiego gitarzysty Jean-Paula Bourelly’ego.

Tegoroczna edycja Ery Jazzu ułożyła się w zestaw mistrzów jazzowej gitary – mówi Piątkowski. - Zagra dwóch gitarzystów z zespołu Milesa Davisa: John Scofield oraz Jean Paul Bourelly. Scofield nagrał z Milesem m.in. kultowe albumy Decoy, Star People, You’re Under Arrest, Siesta, natomiast awangardzista Jean Paul Bourelly wziął udział w słynnej sesji albumu Amandla. W "kręgu Davisa" odnajdzie się także gitarzystka Leni Stern, prywatnie żona znanego gitarzysty, który wielokrotnie występował w Polsce Mike’a Sterna – z ciekawym projektem From New York To Roots.

Gwiazdą festiwalu jest Patricia Barber. Amerykańska pianistka i wokalistka cieszy się w Polsce dużą popularnością. Od 1994 roku jest rezydentką najsłynniejszego chicagowskiego klubu Green Mill, a jej poniedziałkowe koncerty od ponad dwóch dekad ściągają komplet publiczności. Po raz pierwszy w Polsce zaprezentowała się w poznańskiej auli UAM w 1996 r. podbijając swoim artyzmem i charyzmatyczna osobowością polską publiczność.

Bohaterem jazzowej gali będzie francuski wirtuoz skrzypiec Jean-Luc Ponty, który weźmie udział w warsztatowej formacji Poznań Jazz Philharmonic Orchestra, kierowanej przez laureata tegorocznej nagrody ery jazzu – Piotra Scholza. Era Jazzu tworzy takimi nieszablonowymi wydarzeniami swoją dobrą markę na kulturalnej mapie Poznania i kraju – zaznacza Piątkowski.

Klubowe koncerty, galowe recitale oraz okolicznościowe wydawnictwa i projekty specjalne, doroczna nagroda Ery Jazzu to najważniejsze propozycje wiosennego festiwalu. Projekt realizowany jest przy współpracy miasta Poznań.