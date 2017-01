Rok 2017 musi być lepszym rokiem. A my musimy powrócić do życia. Nie zrobimy tego bez powrotu na scenę. Jest nam więc niezwykle miło poinformować Was wszystkich, że w tym roku Riverside powraca do grania na żywo.

Po dwóch specjalnych wieczorach w lutym, które z wiadomych względów będą niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju, zaplanowaliśmy dla Was dwie odsłony specjalnej trasy koncertowej, którą postanowiliśmy nazwać „Towards The Blue Horizon Tour”. Pierwsza jej odsłona rusza w kwietniu i maju. Druga, podczas której odwiedzimy więcej europejskich krajów, wystartuje jesienią.

Na „Towards The Blue Horizon Tour” pojawimy się w nowym składzie koncertowym. Podczas trasy zagra z nami gitarzysta, dzięki któremu nasza muzyka zabrzmi tak jak powinna, nie tylko dlatego, że jest bardzo dobrym muzykiem, ale przede wszystkim dlatego, że ma w sobie skromność i pokorę, która dla nas na scenie zawsze była niezwykle ważna. Dodatkowo zaprezentujemy masę kompozycji, które zagramy po raz pierwszy w swojej karierze. Do naszych występów dołączą też emocje, jakich wcześniej nie czuliśmy. Wspólnie z Wami chcielibyśmy się im poddać i sprawić, by każdy z naszych utworów zabrzmiał potężnie jak nigdy.

Stajemy się innym zespołem, dojrzalszym, poważniejszym, naznaczonym przez życie. Jednak mimo braku Piotra, który zawsze będzie z nami obecny, wciąż jesteśmy przede wszystkim zespołem koncertowym. Co już całkiem niedługo udowodnimy Wam podczas „Towards The Blue Horizon Tour”. Pamiętajcie – „This is not the end, this is not the time"