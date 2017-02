Kompozytorowi i dyrygentowi podczas tournee po Europie towarzyszy ponad 200 muzyków i wokalistów, w tym jego ukochana Czeska Narodowa Orkiestra Symfoniczna. "60 years of music world tour" jest – jak podają organizatorzy – jednym z największych tego typu przedsięwzięć na świecie.

Do Krakowa Morricone przyjedzie z Pragi. Po koncercie w Tauron Arenie pojedzie do Wiednia.

Podczas koncertu zabrzmią m.in. utwory z ostatniej ścieżki dźwiękowej artysty do "Nienawistnej ósemki" (reż. Quentin Tarantino). Za muzykę do tego filmu Morricone otrzymał wiele nagród, w tym Oscara i Złotego Globa.

Ennio Morricone jest autorem muzyki do ok. 500 filmów. Swoje pierwsze utwory, urodzony w 1928 r. w Rzymie, Morricone skomponował w wieku sześciu lat. Jako dwunastolatek rozpoczął naukę w rzymskim konserwatorium muzycznym. Ukończył je w rekordowo krótkim czasie.

Swą karierę zaczął grając na trąbce w nocnych klubach. Komponował też pieśni i piosenki. Pisał również muzykę, którą swoim nazwiskiem firmowali znani wówczas włoscy kompozytorzy.

W 1961 roku napisał muzykę do pierwszego filmu - "Faszysta" w reż. Luciano Salce. Wkrótce potem zaczął współpracować z reżyserem "spaghetti westernów" Sergio Leone. To kompozycje do jego filmów, zwłaszcza do słynnego obrazu "Dobry, zły i brzydki", przyniosły mu szybko ogromną popularność.

Jego dziełem jest muzyka do takich filmów, jak "Za garść dolarów", "Pewnego razu na Dzikim Zachodzie" i "Dawno temu w Ameryce" Sergia Leone, "Salo, czyli 120 dni Sodomy" Piera Paolo Pasoliniego, "Cinema Paradiso" Giuseppe Tornatore, "Nietykalni" Briana De Palmy i "Misja" Rolanda Joffe'a.

Skomponował także ścieżkę filmową do dwóch filmów fabularnych o Janie Pawle II, które nakręcił Giacomo Battiato.

W 2007 r. Ennio Morricone otrzymał Oscara za całokształt twórczości.