W tym roku na festiwalu wystąpią: Pain Of Salvation, Meller Gołyżniak Duda, Mystery, Iamthemorning oraz Collage. Występ tego ostatniego będzie dla wielu fanów progresywnego rocka szansą na to, by najprawdopodobniej usłyszeć pierwsze nowe, od wydanego w 1995 roku, nagrania.

Ceny biletów: do 20 czerwca 159,00zł od 1 lipca wzrosną do 169,00 zł.

Sprzedaż biletów: bilety będą dostępne na www.rockserwis.pl (bilety kolekcjonerskie) oraz w salonach EMPiK, Media Markt i Saturn, punktach sprzedaży Ticketpro (www.ticketpro.pl) i Eventim (www.eventim.pl) na terenie całego kraju. W Inowrocławiu - w sklepie muzycznym Forte oraz w Kujawskim Centrum Kultury. Początek sprzedaży - 20.03.2017